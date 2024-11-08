ترامب يرحب بالعمل مع السوداني ويريد لقاءه في القريب العاجل

شفق نيوز/ عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن رغبته بالعمل الإيجابي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، واللقاء في القريب العاجل.

وأعلن ترامب خلال اتصال هاتفي تلقاه من السوداني، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، رغبته بحث توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على هذه الملفات المشتركة.

ووفق البيان، هنأ السوداني، ترامب، والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز بالانتخابات، والثقة الكبيرة التي منحها إياها الشعب الأمريكي.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، الرغبة في المضي بالشراكة الستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى اطلاعه على كلام ووعود ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة، واتفقا على التنسيق سوية لتحقيق ذلك.