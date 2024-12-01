السوداني يهاتف العاهل الأردني ويؤكد على عدم التهاون بالأمن والاستقرار في سوريا

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العمليات العسكرية في غزّة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن السوداني أكد ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات.

وشدد على أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة، لافتاً إلى ضروة العمل على وقف "العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".