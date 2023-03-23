السوداني يهاتف السيسي ويؤكد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان اليوم اليوم الخميس.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء العراقي تقدم بالتهنئة للسيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، ومثمنًا الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مع تأكيد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات.

وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، بحسب البيان.