السوداني يهاتف السيسي ويؤكدان تفعيل آليات العمل العربي لمواجهة التحديات

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، تطورات الأحداث في المنطقة، فيما شددا على ضرورة تفعيل آليات العمل العربي والإسلامي المشتركة لمواجهة التحديات.

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير أجرى مباحثات هاتفية مع السيسي "تناولت تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً بعد الهجوم الصهيوني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".

ووفقاً للبيان، فقد "جرى التأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل العربي والإسلامي المشتركة لمواجهة التحديات، ووقف الحرب المستمرة على المدنيين في غزة، وإدانة الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف الدول العربية".

‏كما واستعرضت المباحثات "أهمية تنسيق المواقف والتشاور المستمر؛ من أجل بلورة القرارات المناسبة والخروج بموقف موحد خلال القمة العربية والإسلامية المقرر عقدها في الدوحة يوم الاثنين المقبل"، بحسب البيان.