السوداني يهاتف السيسي ويبحثان قمة بغداد ومستجدات الأوضاع الإقليمية

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السواني، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من السوداني، وتناول الاتصال جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في بغداد يوم 17 آيار/ مايو 2025".

وأكد السيسي بحسب البيان، حرص مصر على نجاح القمة، معربًا عن ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية.

ومن ناحيته، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة، مشددًا على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير الشناوي، أن "الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والازدهار".

وذكر الشناوي، أن "الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما تناول الاتصال الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها".