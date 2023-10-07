السوداني يهاتف السيسي بشأن "طوفان الأقصى" ويؤكد على توحيد الموقف العربي والإسلامي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيسي أكد خلاله على "أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة، التي انتهكتها قوات الاحتلال الصهيوني".

كما شدّد الرئيسان على ضرورة التحرك العاجل لتجنّب المزيد من العنف الذي ستنعكس تأثيراته الخطيرة على المنطقة، وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية، والعمل على حفظ حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه.

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية صباح اليوم السبت، عن انطلاق عملية عسكرية أسمتها "طوفان الأقصى" حيث تم إطلاق خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو العمق الإسرائيلي، ورافق ذلك اقتحام نحو ألف مقاتل فلسطيني لمستوطنات إسرائيلية.

بدورها دعت "كتائب القسام" الفلسطينية، الجماعات المسلحة في لبنان إلى "الانضمام للقتال ضد إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب" بعد إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.