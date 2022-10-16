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السوداني ينوه عن تشكيلته المرتقبة وينفي أنباء "مغرضة"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-16T15:46:05+0000
السوداني ينوه عن تشكيلته المرتقبة وينفي أنباء "مغرضة"

شفق نيوز/ اصدر  المكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تنويها يخص التشكيلة الوزارية المرتقبة، نافيا أنباء تناولت اسماء للوزراء في تلك التشكيلة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن العمل لا زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية. 

ودعا البيان، وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل اي منشورات، مشددا على أن "الظرف الدقيق يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الإعلامي الرسمي للسيد المكلف".

وتتداول مواقع التواصل في العراق فضلا عن بعض وسائل الإعلام المحلية اسماء وزراء تقول إن السوداني قد اختارهم في تشكيلته المرتقبة.  

وفي الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي، وبعد تصويت البرلمان عليه رئيسا للجمهورية، كلّف عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

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