السوداني ينهي زيارة سريعة إلى الأردن ويعود لبغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى الأردن التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

واجرى السوداني زيارة رسمية غير معلنة في وقت سابق من صباح اليوم لم تستغرق سوى بضع ساعات.

والتقى في العاصمة عمّان العاهل الأردني، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية.

وجاءت زيارة السوداني المفاجئة في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة وخاصة بعد أيام قلائل على اسقاط نظام الاسد في سوريا من قبل الفصائل المسلحة المعارضة.