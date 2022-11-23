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السوداني ينهي زيارة رسمية للكويت ومكتبه يكشف تفاصيلها

Category: سیاسة

Date: 2022-11-23T14:45:26+0000
السوداني ينهي زيارة رسمية للكويت ومكتبه يكشف تفاصيلها

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى دولة الكويت استغرقت ساعات، تخللتها سلسلة من اللقاءات والمباحثات.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير التقى خلال الزيارة ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات".

كما التقى رئيس مجلس الوزراء بنظيره الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وعقد معه مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك". وشهدت المباحثات وفقا للبيان، "تبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".

وتابع البيان ان "السوداني زار مجلس الأمة الكويتي، وكان في استقباله رئيس المجلس أحمد السعدون، وتناول اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التعاون، على المستوى البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت، والتنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية منها والدولية".

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