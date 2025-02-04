السوداني ينهي تكليف علي المؤيد من رئاسة الإعلام والاتصالات

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء، على إنهاء تكليف علي المؤيد بناءً على طلبه وتكليف المهندس محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً لهيئة الإعلام والاتصالات.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني وافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء شكره للمؤيد لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا العزيز.