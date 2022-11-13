سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويكلف آخر بالوكالة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-13T10:21:46+0000
السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويكلف آخر بالوكالة

شفق نيوز/ أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه.

وثمن السوداني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، جهود القاضي علاء الساعدي، وكلّف سيادته بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.

وقدمّ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي، في وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه الى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وقال الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وتابع، "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين".

related

صدور امر استقدام بحق نائب في البرلمان العراقي على خلفية عقود

Date: 2019-12-03 12:30:29
صدور امر استقدام بحق نائب في البرلمان العراقي على خلفية عقود

اصدار أمر بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب

Date: 2019-11-07 11:47:39
اصدار أمر بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب

اتهام قرابة 300 مسؤول ووزير عراقي بقضايا فساد والنزاهة تستعيد تريليوني دينار

Date: 2022-08-11 07:32:06
اتهام قرابة 300 مسؤول ووزير عراقي بقضايا فساد والنزاهة تستعيد تريليوني دينار

رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

Date: 2019-10-07 21:19:16
رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

Date: 2022-11-06 13:00:05
على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

غيابياً.. السجن الشديد بحق العبادي لإضراره بالمال العام

Date: 2020-11-12 07:47:25
غيابياً.. السجن الشديد بحق العبادي لإضراره بالمال العام

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي يقدم استقالته من منصبه

Date: 2022-11-13 09:33:59
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي يقدم استقالته من منصبه

الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

Date: 2019-11-14 13:14:31
الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات