السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية".

ووجّه السوداني، الرئيس الجديد للهيئة بـ"العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً. وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم".