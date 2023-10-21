السوداني ينسحب محتجا من التقاط صورة مؤتمر القاهرة بسبب "ترتيب وقوفه"

صورة القادة تخلو من ممثل العراق في ختام قمة القاهرة للسلام

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن الوفد العراقي برئاسة محمد شياع السوداني انسحب من التقاط الصورة الجماعية احتجاجا على ترتيب وقوف المشاركين في مؤتمر القاهرة للسلام.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض الوقوف خلف أمير قطر في الصورة الجماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة للسلام".

وأضاف ان "هذا الامر دفع الى انسحاب الوفد العراقي ورفض التقاط الصورة مع باقي المشاركين من الرؤساء والملوك والوفود".