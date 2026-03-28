السوداني يندد باستهدف منزل رئيس اقليم كوردستان في دهوك

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، موجهاً بتشكيل فريق أمني وفني مشترك للتحقيق في الحادث وتشخيص الجناة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني بحث خلال اتصال هاتفي مع بارزاني "آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة والجوانب الأمنية على المستوى الوطني وسبل تأكيد الأمن والاستقرار".

وأعرب السوداني عن "استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك"، مشيداً بمواقفه وحرصه على تعزيز الوحدة بين العراقيين، موجهاً بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للتحقيق في الحادث وتشخيص الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد السوداني حرص الحكومة على "منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة"، مع بذل الجهود لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره على مختلف الصعد.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.