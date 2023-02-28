السوداني ينتقد عمل المسؤولين في حكومته: من يشعر بالتهديد فأنا موجود

شفق نيوز/ انتقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عمل وزراء في حكومته خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ودعا الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد بالعودة اليه.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان"، موضحاً ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود".

وانتقد السوداني وزراءه وقال، "لم نرَ أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد".

ودعا السوداني، الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين الى "التواجد الميداني لحل المشاكلات".

ولفت الى ان "البطالة والفقر والخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة".

وحث السوداني الوزراء على "وضع الأولويات أمامهم حين إعداد برامجهم اليومة".