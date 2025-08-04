السوداني ينتقد ضعف الأجهزة الأمنية في ميسان ويوجه بمحاسبة المقصرين

شفق نيوز- بغداد

انتقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تراجع أداء الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، مشيراً إلى أن هذا الضعف أسهم في تكرار حوادث النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة.

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "أهمية حفظ الأمن بمحافظة ميسان، وإنهاء النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية التي تقع بين الحين والآخر، بسبب ضعف أداء الأجهزة الأمنية".

ووجه السوداني بـ"محاسبة المقصرين في تأدية واجباتهم، ومراجعة الأداء واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة، وضرورة أن تأخذ الحكومة المحلية ومجلس المحافظة دورهما في حفظ الأمن والسلم المجتمعي".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة؛ لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع والعمل على معالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تواجهها".

وختم السوداني بالتشديد على أن "تكون القضايا المجتمعية في أولوية جداول العمل اليومي حتى يشعر المواطن بوجود نقلة حقيقية في تفاعل المسؤولين مع قضاياه".