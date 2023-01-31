السوداني ينتقد سياسات سلفه بشأن الدولار: لم تكن بالمستوى المطلوب

شفق نيوز/ انتقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، سياسات رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي بشأن سعر الدولار، ووصفها بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "اجراءات البنك المركزي والحكومة السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب للحفاظ على سعر الدولار".

وأضاف، "لا يوجد قرار برفع أسعار صرف الدولار"، مبيناً ان "السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي".

وتابع ان "الدولار متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن، وان المعايير الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين".

واوضح ان "هذه المعايير لضبط حركة نقل الأموال وان الحكومة السابقة وإجراءات البنك المركزي والمصارف لم تكن مهيأة لهذه المعايير".

ولفت الى ان "تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات".