السوداني يناقش مع لجنة برلمانية دعم القطاع الخاص والموازنة الثلاثية لتحقيق "الإصلاح المطلوب"

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية أولويات البرنامج الحكومي ودعم القطاع الخاص في قطاعات مختلفة، فيما أكد المجتمعون أهمية "الموازنة الثلاثية" لتحقيق الإصلاح المطلوب في مختلف القطاعات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، وجرت خلال اللقاء مناقشة أولويات البرنامج الحكومي في مجال الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص والنهوض بواقعه في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، وباقي القطاعات، التي من شأنها أن تُسهم في معالجة الكثير من المشاكل المتراكمة، في مقدمتها البطالة".

وأكد السوداني خلال اللقاء "حرصه على التواصل والتنسيق المتواصل مع اللجان النيابية؛ من أجل تكامل العمل، عبر إقرار قوانين تسهم في تقديم تسهيلات تتطلبها المرحلة الحالية، تستهدف تطوير الاقتصاد، انسجاماً مع خطط الحكومة التي تضمنها المنهاج الحكومي".

وشهد اللقاء" تأكيد أهمية الموازنة الثلاثية التي تقدمت بها الحكومة؛ لتحقيق الإصلاح المطلوب في مختلف القطاعات، وتنفيذ خطط التنمية في المجالات الحيوية"، وفق ما ورد في البيان.