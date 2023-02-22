السوداني يناقش في اجتماع أمني سمات الدخول الإلكترونية والواقع الاقتصادي

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال الجلسة بحث مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، والخطط الموضوعة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وناقش المجلس، مشروع منح سمات الدخول الإلكترونية وسبل معالجة المعوّقات التي تعترضه بهدف الإسراع في إنجازه.

كما جرت مناقشة أبرز نتائج الحوار الخاص بتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي.

وشهدت الجلسة التداول في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، أبرزها هدف تعزيز السوق العراقية بالمواد الغذائية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه الوضع الزراعي والبيئي نتيجة قلة الإطلاقات المائية القادمة من الجانب التركي، وضرورة فتح حوار مع تركيا بهذا الشأن.