السوداني يناقش خطة "آرنست و يونغ" لهيكلة مصرف الرافدين

شفق نيوز/ ناقش رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، خطة شركتي "آرنست" و"يونغ"، لهيكلة مصارف الرافدين، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة "آرنست" و"يونغ" للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة المسوّدة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسوّدة الخطة بهدف تعديلها والمضي بتطبيقها.

وأكد السوداني، أهمية أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها، كما أبدى استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة "سرعة الإنجاز؛ من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي".