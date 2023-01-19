السوداني: مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023.

وقال السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات، من أجل الوصول إلى موازنة منسجمة مع أولويات المنهاج الوزاري، وملبيةٍ لأهداف البرنامج الحكومي في محاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد.

وأكد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، لارتباطها بشكل مباشر في العديد من المسائل والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في تنفيذ برامجها وستراتيجيتها بالمجالات والقطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.