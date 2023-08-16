السوداني يمهل المتحدثين باسم الوزارات ومديريّ الإعلام 3 أشهر لتحسين الأداء

شفق نيوز/ أمهل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، المتحدثين باسم الوزارات ومديريّ المكاتب الإعلامية ثلاثة أشهر لتحسين الأداء، كما وجّه بمنحهم درجات وظيفية لأداء مهامهم.

وجاء في كتاب رسمي صادر من مكتب السوداني، موجّه إلى مكاتب الوزراء، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "منح مديري الاعلام والمتحدثين في الوزارات مدة ثلاثة اشهر لتحسين اداءهم بدءاً من تاريخ التوجيه انفاً، وفي حال تعذر على اصحاب التقييم المتدني منهم تحسين ادائهم يتم استبدالهم".

وأكد على "ضرورة حضور مدير الاعلام او المتحدث في اجتماعات الوزير ومرافقته في جميع جولاته كي يكون على اطلاع بالانشطة والمهمات اليومية وبالتالي يعمل على التواصل مع وسائل الاعلام".

ووجهّ بـ"منح المتحدثين درجات وظيفية واضحة كي يتنسى لهم القيام بواجباتهم كما هو مطلوب ومرسوم لهم".

وكذلك "دراسة امكانية رفع الهيكل الاداري لدوائر الاعلام بحيث تكون على مستوى قسم فما فوق وترتبط بمكتب الوزير مباشرة".

وأشار إلى "تقسيم الادوار بشكل واضح بين المسؤولين عن الاعلام واهمية ان يكون لكل وزارة مدير اعلام بمسؤوليات واضحة ومتحدث معلوم، وكذلك الانتهاء من حالة وجود أكثر من متحدث بأسم الوزارة الواحدة".

وأضاف "يتم عقد اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء والمتحدثين او مسؤولي الاعلام بحضور اعضاء فريق الاعلام الحكومي".

ويوم أمس الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بإعفاء واستبدال ونقل 57 مديراً عاماً.

ونشتر وكالة شفق نيوز، قائمة "الإعفاء والتدوير" التي صوت عليها مجلس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء، وفق مصدر حكومي مطلع.

وشملت القائمة 57 مديرا عاما (بين أصالة ووكالة) في 11 وزارة حكومية بالاضافة إلى أمانة بغداد.

وبين المصدر، لوكالتنا أن وزارة التربية شُمل فيها 9 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).

وأوضح أن وزارة الصحة شُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).

وأضاف أن وزارة الكهرباء شُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء (أصالة).

وذكر أن وزارة البيئة فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة)، أما وزارة الموارد المائية شُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء ( وكالة).

وشُمل في وزارة الاتصالات 3 مديرين عامين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

وفي وزارة الزراعة شُمل مديرين اثنين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

أما وزارة العمل، وبحسب المصدر، فقد شُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

وشُمل في وزارة الهجرة، مديرين اثنين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة)، في حين شُمل بوزارة المالية مدير عام واحد بالإعفاء ( وكالة).

وشُمل في وزارة الصناعة 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).

أما أمانة بغداد فقد شُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة).