السوداني يمهد لإطلاق مبادرة بوابة المعرفة العراقية الرقمية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً باستكمال متطلبات مبادرة بوابة المعرفة العراقية الرقمية، ولجنة الأمر الديواني (23821)، تمهيداً لإعلان إطلاقها.

وأشار السوداني وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أن هذه المبادرات تليق ببلد مثل العراق وبإرثه الحضاري والثقافي، وما تقدمه إلى الشعب سيعمل على زيادة التواصل المعرفي مع العالم، من أجل اللحاق بالتسارع العلمي والتكنولوجي، خصوصاً أن هذه المبادرة تشتمل على جوانب تتعلق بالتعليم العالي والتربية والثقافة.

وأكد أن الحكومة ماضية في عمليات الرقمنة، والتحول الإلكتروني والرقمي في مختلف القطاعات والمجالات والاستخدامات؛ بغرض الوصول إلى المعرفة وتحقيق التقدم في مختلف الصعد والنشاطات.