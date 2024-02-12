السوداني يلغي زيارته إلى الإمارات ويعتذر لرئيسها

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول، عن إلغاء رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارته المقررة إلى الإمارات، يوم الاثنين.

واخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ألغى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، دون معرفة أسباب إلغاء الزيارة..

وبين المصدر، أن السوداني قدم اعتذاره لرئيس الإمارات.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، وهو حدث سنوي يقام في دبي، ، لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.