السوداني يلتقي وزير الخارجية البريطاني في ميونخ

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة، وزير خارجية بريطانيا السيد جيمس كليفرلي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة تدعيم أطر التعاون والشراكة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وفي مجالي الطاقة والاستثمار".

وبحسب البيان؛ أن السوداني أكد تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، ورغبته في تعزيز آفاق التعاون مع بريطانيا، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجل بناء شراكات اقتصادية متنوعة، وأشار سيادته إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها البرنامج الحكومي، والتي من شأنها أن تنهض بواقع العراق وتنميته.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في العراق، كما أكد دعم بلاده مسار التنمية الاقتصادية الذي انتهجته الحكومة الحالية، نحو المزيد من التطور والتكامل الاقتصادي.