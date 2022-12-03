السوداني يلتقي متظاهرين في صلاح الدين ويدعو الحكومة المحلية للاستماع لهم

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، الحكومة المحلية في صلاح الدين، الى الاستماع لأهالي المحافظة وايجاد الحلول الى مشاكلهم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير التقى في مدينة تكريت، عدداً من ناشطي ومتظاهري محافظة صلاح الدين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم في عدد من القضايا، التي تتلخص بتوفير فرص العمل والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي لأقضية محافظتهم ونواحيها.

وأكد السوداني خلال اللقاء دعمه لمطالب المواطنين، ومتابعة تنفيذها، داعيا الحكومة المحلية إلى الاستماع لهم ولتشخيصهم الدقيق للمشاكل، الذي يُطابق رؤية الحكومة للحلول.

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم، الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الواقع الخدمي بشكل مباشر، وعقد اجتماعات مع المسؤولين في الدوائر الخدمية، الى جانب زيارة موقع مجزرة سبايكر.