السوداني يلتقي  ماكرون في شرم الشيخ ويبحث مؤتمر بغداد وإعمار غزة

شفق نيوز– شرم الشيخ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركتهما في مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة.

وجرى خلال اللقاء، وفق مكتب السوداني الاعلامي، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث أكد الرئيس ماكرون مشاركة عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والدفاع والمياه، بما يحقق مصالح البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى موضوع انعقاد مؤتمر لإعمار غزة برعاية فرنسا، مع التأكيد على أهمية إدامة وقف الحرب وتعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، ودعم الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في القطاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد توجه صباح اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعا إليها كل من الولايات المتحدة ومصر، لمناقشة جهود إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مسار سياسي وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 20 قائداً عالمياً وإقليمياً، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من زعماء الدول الكبرى.