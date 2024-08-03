السوداني يلتقي كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس كركوك لمناقشة تشكيل الإدارة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في كركوك، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعقد اجتماعاً مع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس المحافظة، لمناقشة قضايا مهمة منها تشكيل إدارة المحافظة وتقاسم السلطة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الاجتماع سيجمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بما في ذلك حسن مجيد وشوخان حسيب، في العاصمة بغداد اليوم السبت".

وأضاف أن الاجتماع سيتناول "حسم تشكيل إدارة محافظة كركوك، وتسمية مرشح لمنصب المحافظة ورئيس للمجلس، بالإضافة إلى تشكيل إدارة توافقية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة".

وأكد المصدر أن "الاجتماع يعد مهماً لأنه اللقاء الأخير لجميع أعضاء مجلس محافظة كركوك، حيث سيتبع لقاء السوداني مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لقاءات منفردة مع أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضو مجلس كركوك عن كتلة بابليون".

والجمعة، أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، ريبوار طه، أن السوداني سيلتقي الكتلة وكتلة بابليون السبت ضمن سلسلة لقاءاته مع الكتل السياسية الفائزة في مجلس المحافظة، وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى استكمال إجراءات تشكيل حكومة كركوك وتقاسم السلطة بالمحافظة".

وأضاف طه، أن "أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني وبابليون سيجتمعون عصر السبت مع رئيس الوزراء في بغداد، وسيتم تخصيص الحوار لموضوع تشكيل إدارة كركوك والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الكتل الفائزة".

وفي المقابل، أعلنت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يوم الخميس، مقاطعتها لاجتماع دعا إليه الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة بابليون، معتبرةً أن الاجتماع "مخالف للحوارات التي تقوم بها الأطراف السياسية الفائزة بعضوية المجلس".

كما قررت كتلتا "بابليون" و"تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا" تأجيل جلسة مجلس محافظة كركوك، التي كانت مقررة يوم الخميس، إلى مطلع الأسبوع المقبل استجابةً لطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكرت الكتلتان في بيان مشترك أن التأجيل يأتي "استجابة لطلب بعض القوى السياسية بمنح مزيد من الوقت لترتيب مشاركتها في جلسة المجلس المقبلة".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الثاني يوم الخميس لانتخاب رئيس مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون حسم المنصبين.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن "مكونات كركوك قد اتفقت على تدوير منصب محافظ كركوك وتقاسم السلطة"، مستبعداً إجراءات حل مجلس المحافظة بفضل التفاهمات القائمة بين أعضائه.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز الماضي برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد. ورغم مشاركة 16 عضواً في الجلسة، لم يتم حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيت المناقشات قائمة بين الكتل السياسية.