السوداني يلتقي قادة 11 دولة في شرم الشيخ ويؤكد دعم العراق لغزة

شفق نيوز- القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزّة والعمل على "إدامة" وقف الحرب ضدّ المدنيين، وذلك خلال لقائه قادة 11 دولة على هامش مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بشأن الأوضاع في غزّة.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من الملوك، والرؤساء، ورؤساء الحكومات، وكذلك لقاؤه الأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بشأن الأوضاع في غزّة.

وأضاف البيان: "فقد التقى رئيس مجلس الوزراء ملكي الأردن والبحرين، ورؤساء؛ فلسطين، وأذربيجان، وقبرص، والمستشار الألماني، ورؤساء حكومات؛ بريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وأرمينيا".

وتابع أن "السوداني بحث خلال اللقاءات العلاقات المشتركة، وسبل العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تنمية آفاق التعاون المشترك، بالشكل الذي يجلب المنفعة المتبادلة للشعوب الشقيقة والصديقة".

ووفقاً للبيان، فقد "تناولت اللقاءات الخطوات المتخذة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزّة، وضرورة العمل على إدامة وقف الحرب ضدّ المدنيين، والتأكيد على وجوب أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية بدورها في إعادة إعمار غزّة، وتوفير المتطلبات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين".

وأكد السوداني في أثناء اللقاءات على ضرورة "توجه الجهد الدولي لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، داعياً إلى أهمية تعزيز الحوار وإيجاد حلول تستند إلى القوانين الدولية لمعالجة مخاوف الجميع، بما فيها الخلافات القائمة بين إيران والدول الغربية حول الملف النووي، وغيره من الملفات".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد توجه صباح اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعا إليها كل من الولايات المتحدة ومصر، لمناقشة جهود إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مسار سياسي وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 20 قائداً عالمياً وإقليمياً، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من زعماء الدول الكبرى.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بنداً، تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية مصرية قطرية، أُعلن الخميس الماضي (9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام في قطاع غزة.