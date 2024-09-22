السوداني يلتقي في نيويورك الرئيس اليمني وولي العهد الكويتي مؤكداً على عمق العلاقات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، لدى استقباله في نيويورك الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، على حرص العراق على دعم استقرار اليمن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، على هامش مشاركة سيادته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".

ولفت المكتب إلى أن "اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع الداخلية في اليمن، والأوضاع الإقليمية المحيطة وتطوراتها وتأثيراتها في المنطقة".وأشار السوداني، بحسب بيان المكتب، إلى "عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع العراق واليمن"، مؤكداً "حرص العراق على دعم استقرار اليمن، وأهمية إيجاد الحلول من خلال الحوار الداخلي، وتوفير الظروف الملائمة ليتمتع الشعب اليمني الشقيق بالازدهار والتنمية".

من جانبه، رحّب العليمي، بـ"إعادة تبادل فتح السفارات بين البلدين، وعدّها خطوة داعمة لتوثيق العلاقات الأخوية، ودعم التواصل بين الشعبين الشقيقين".

إلى ذلك، لفت المكتب الإعلامي، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك، على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".

وأكد السوداني، "عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وهو ما ثبتته الحكومة في منهاجها الذي تضمن توطيد العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتوثيق أواصر التعاون معها في مختلف المجالات". وشدد رئيس مجلس الوزراء على "حرص العراق في الارتقاء بالتعاون مع الكويت، وتنميته بما يحقق المصالح الثنائية".

وأكد الجانبان،بحسب البيان، على "استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".

كما التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولك تورك.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز أن اللقاء شهد البحث في التطور النوعي الذي شهده ملفّ حقوق الإنسان في العراق، إذ أكد السوداني أن الحكومة تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية جوهرية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ العراق سيناقش تقريره الدوري الرابع في كانون الثاني من العام المقبل بعد أن صوت عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير .

وبحسب البيان؛ أن السوداني شدد على التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان، كونه طرفاً في الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثمناً جهود فريق حقوق الإنسان العامل ضمن بعثة اليونامي في العراق، وسعة الإجراءات التي نفذتها الحكومة العراقية في حفظ حقوق الأقليات والأطياف من مكونات الشعب العراقي، وتقديم المساعدة لضحايا الإرهاب والنظام الدكتاتوري.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء؛ أنّ العراق قد نجح في تأسيس تجربة ناجحة في مجال العدالة الانتقالية، كما مضت الحكومة في التأطير القانوني والتنفيذي لكل مبادئ حقوق الإنسان، وفق الدستور العراقي والمعايير العالمية المعتمدة.

من جانبه، أشار المفوض السامي إلى رغبة المفوضية بفتح مكتب تمثيلي لها في العراق، من أجل رفع مستوى التعاون في مجال تطوير القدرات والتعاون الفني والاقتصادي والاجتماعي، وفي مجال البيئة، وفقاً للبيان.