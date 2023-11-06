السوداني يلتقي خامنئي في طهران

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي في العاصمة الإيرانية طهران.

ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجرت للسوداني، مراسم استقبال رسمية في العاصمة طهران من قبل الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي جرى خلالها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، واستعراض حرس الشرف.