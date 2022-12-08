السوداني يلتقي السيسي ويؤكد حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد. كما شهد اللقاء التداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري تطلع مصر إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار السيسي إلى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها.