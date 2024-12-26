السوداني يلاحق مقدمة برامج قضائياً بسبب "رأيها"

شفق نيوز/ تلقت الإعلامية زينب ربيع، يوم الخميس، إشعاراً بوجود شكوى قضائية ضدهاً، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضحت ربيع، وهي مقدمة برامج في قناة الشرقية، في تدوينة لها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "الشكوى المرفوعة ضدها من قبل السوداني سببهاً آراءها وانتقاداتها".

وأضافت: "‏لا أعلم من نصحه بتقديم هذه الشكوى، لكنني أؤكد تمسكي بآرائي، وسأواصل تصعيدها فيما يتعلق بقضايا التضيق على الحريات والحقوق ومخالفة الدستور والتسريبات، والفساد، والفشل، وسوء الإدارة التي تشهدها حكومة ومكتب السوداني"، لافتة إلى أن ثقتها كبيرة بعدالة القضاء العراقي "رغم ممارسات التضيق والتعسف".