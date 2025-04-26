السوداني يكلف وزيراً بالتواصل مع إيران بعد انفجار الميناء

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتقديم المساعدة العاجلة الممكنة لإيران إثر الحادث الذي شهده ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير وجه وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري) بالتواصل مع نظيره الإيراني، للوقوف على الحادث الذي شهده ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، وتقديم المساعدة العاجلة الممكنة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تضامن بغداد مع طهران، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي، مقدمة تعازيها إلى حكومة وشعب إيران، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في هذه اللحظات الأليمة، كما أعربت عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت الوزارة، في بيان ورد للوكالة، أن العراق يجدد تأكيده على "ضرورة تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الطارئة"، ويؤكد استعداده لـ"تقديم أي دعم ممكن يسهم في تخفيف آثار هذه المأساة".

وأدى انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 516 آخرين، مع استمرار جهود الإنقاذ والسيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف غطى سماء المنطقة وأدى إلى تعتيم الأجواء، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

وعن سبب الانفجار، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس"، إن عدداً من الحاويات التي كانت مكدسة في أحد أطراف الميناء يُحتمل أنها احتوت على مواد كيمياوية، وهو ما قد يكون قد تسبب بالانفجار الضخم.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أصدر أوامره بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وأسباب الانفجارات، وسط حالة من الترقب الرسمي والشعبي لنتائج التحقيقات النهائية.