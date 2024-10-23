السوداني يُكلِّف اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة خلفاً لحنون

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة، مؤكداً استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة.

وأشار البيان الى أن محمد علي اللامي يعد أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلب الأخير.

جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، حيث صوت المجلس على تعيين حنون مستشارًا في وزارة العدل، حسبما صرّح به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

ومنتصف تشرين الأول الجاري، صدرت مذكرة قبض "ثانية" بحق القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة، بعد تأكيد تطابق صوته مع تسريبات تتعلق بتقاضيه رشوة، وذلك وفقًا لما ذكره مصدر مطلع حينها.

وقبلها، أصدر القضاء العراقي أمر قبض بحق حنون لعدم حضوره لجلسات المحكمة المتعلقة بالتسجيلات الصوتية، رغم تلقيه بلاغات متعددة.

وكانت تصريحات حنون خلال مؤتمر صحفي في أربيل، التي انتقد فيها القاضي ضياء جعفر، قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها تحديًا لجهود مكافحة الفساد.