السوداني يكلف التخطيط بإعداد دراسات وتوصيات للسيطرة على الطلب المتزايد على الكهرباء

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء، بوضع خطط وتوصيات للسيطرة على الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه السوداني، خُصص لمراجعة خطط تطوير قطاع الكهرباء، حضره وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

واضاف البيان؛ ان السوداني أثنى "على جهود وزارة الكهرباء التي بذلتها خلال موسم الذروة الفائت".

وأكد "تكامل جميع الخبرات الوطنية لمعالجة المشاكل التي تتسبب بتأخير التحديثات في قطاع الكهرباء"، مشدداً على أنّ "السيطرة على الطلب وترشيد الاستهلاك هي أفضل من زيادة الإنتاج".

ولفت إلى "ضرورة تلاقح الأفكار بين الوزارات القطاعية الخاصة بالطاقة، وأنه لا بدّ من وضع نقطة شروع للانطلاق بالعمل المشترك بينها"، مشيراً إلى "وجوب الاهتمام بموضوع الطاقات الضائعة واستخراجها من الوحدات التوليدية العاملة، فضلاً عن مراعاة إجراءات العزل الحراري بالمجمعات السكنية والمشيدات، من أجل تحسين واقع هذا القطاع الحيوي".

ووفقا للبيان فإنه تقرر، خلال الاجتماع، تكليف وزارة التخطيط بإعداد دراسات وتوصيات للسيطرة على الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية، وكذلك إعداد دراسة لإعادة النظر في نسبة الضريبة على استيراد الأجهزة التي تستهلك طاقة أعلى واعتماد المواصفات القياسية في عمليات الاستيراد.