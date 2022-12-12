السوداني يكشف عن "هدف" حكومته بشأن التعايش المجتمعي ويشيد بدور المسيحيين

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية ترسيخ التعايش المجتمعي بين مكونات البلاد، فيما أعرب عن "تقييمه" لدور الطيف المسيحي في تمثيل الإرث الحضاري العراقي

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له".

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "تقدير وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعاشية والاجتماعية".

وعبر السوداني عن "تقييمه لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكّان العراق، وتقييمه عاليًا لتنوّع المجتمع العراقي، كما وجه سيادته بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء".