السوداني يكشف عن كلفة تأهيل مستشفى الكاظمية: لا ذنب للمواطن بتحمل ثمن الدواء

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن من واجب الدولة توفير الأدوية في المستشفيات الحكومية لتجنيب المواطنين من أعباء شرائه على حسابهم الخاص من الصيدليات، فيما كشف عن خطة تأهيل إحدى المستشفيات في بغداد ونقل التجربة إلى المحافظات الأخرى.

وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، والذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "عدم توفر الأدوية في المستشفيات الحكومية يتحمل نتائجه المواطن عند شرائه العلاج من خارج المستشفى".

وأشار إلى خطة تأهيل مستشفى الكاظمية في بغداد والتي زارها بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحكومة، مبيناً أنه "تم تأهيل مستشفى الكاظمية بثلاثة مليارات دينار، وسيتم نقل هذه التجربة إلى 10 مستشفيات في بغداد والمحافظات".

من جانب آخر، أوضح السوداني ان "وزير الكهرباء طلب صلاحيات مالية وإدارية وتم الموافقة في مجلس الوزراء على منحه تلك الصلاحيات، كما ان الوزير وعد مجلس الوزراء بأن يكون صيف 2023 مختلفا، وان جزء من الصلاحيات التي منحت للوزير هي مشاريع الطاقة لتوليد 3500 ميغاواط خلال سنتين، ان المشاريع لا تكلف خزينة الدولة دولار من الوقود".

كما تناول السوداني في مؤتمره شبكة الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن "الأسر المشمولة بالإعانات الاجتماعية مليون و661 ألف أسرة ستستلم سلة غذائية كاملة من مفردات البطاقة التموينية".

وأكد رئيس الوزراء "سيكون هناك توسع للمشمولين بالإعانة الاجتماعية حيث بلغ عدد المتقدمين الجدد مليونين و700 ألف شخص، وتم حجب 900 ألف شخص لأسباب كثيرة".

وأعلن ان "الخامس عشر من الشهر الجاري ستنطلق حملة بحث بخصوص طلبات المتقدمين على الشبكة الاجتماعية".