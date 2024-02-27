السوداني يكشف عن سعي حكومته للتعاون مع بلجيكا في مجالات الطاقة النظيفة وتقنيات المياه

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن سعي حكومته للتعاون مع بلجيكا في مجالات الطاقة النظيفة وتقنيات المياه، فيما اشاد بدور بلجيكا في دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السفير غير المقيم لمملكة بلجيكا في العراق السيد سيرج ديكشن

واضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق وبلجيكا، وسبل تعزيزها، وتوسعة الشراكة بين البلدين، وضرورة استمرار زخم المشاورات الثنائية، فضلاً عن أهمية وجود سفير مقيم لبلجيكا في العراق".

وأشاد السوداني "بدور بلجيكا في دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الدولي"، لافتا إلى "مستوى الجهوزية والقدرة اللتين وصلت لهما القوات العراقية المسلحة، وإنهاء مهمة التحالف في العراق والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة".

وبيّن رئيس الوزراء "سعي العراق إلى توسعة التعاون الاقتصادي مع بلجيكا، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنى التحتية وتقنيات المياه، إضافة إلى التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء العراقي، وتوقيع مذكرة تفاهم قانونية في هذه المجالات".

وعبر السوداني "عن تقديره موقف الحكومة البلجيكية بتعاونها عبر تسلّم مواطنيها من مخيم الهول، وحث باقي الدول الأوروبية على اتباع المسار ذاته".