السوداني يكشف عن خروج نسبة كبيرة من أموال "سرقة القرن" الى خارج العراق

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يوم الثلاثاء، عن خروج نسبة كبيرة من الأموال التي اختلست في قضية الأمانات الضريبية وما باتت تسمى "سرقة القرن" إلى خارج البلاد، داعياً الدول إلى التعاون لاستعادتها.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مشددا أن "على الدول الالتزام بالاتفاق والتعاون مع العراق".

وبين السوداني، ان "المعلومات الأولية تفيد بأن نسبة كبيرة من سرقة 3 تريليونات أرسلت إلى خارج العراق"، داعياً الدول "للتعاون مع العراق وإعادة الأموال".

وفي وقت سابق، قرر السوداني، نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارجها بسبب التقصير في أداء مهامه، وإحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة.

وسبق وأن كشفت الجهات الرقابية عن اختلاس أموال الامانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي وهو ما بات يُعرف بـ"سرقة القرن"، وأصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.