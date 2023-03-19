السوداني يكشف عن تفاصيل اتفاق مع إيران بشأن الحدود وتسليم المطلوبين

شفق نيوز / كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن تفاصيل اتفاق مع إيران بشأن مسك الحدود، وتسليم المطلوبين.

وأوضح السوداني، خلال لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق الذي وقع اليوم بين العراق وإيران، ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معرباً عن أمله أن يكون الاتفاق "عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".

وقال رئيس الوزراء، إن "العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج يجب ألّا تنعكس داخل العراق"، مجدداً رفضه "أي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية".

وتابع السوداني: "لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في العراق، والأصدقاء بواشنطن يتفهمون هذا الأمر".

وأضاف أن "أسماء كبيرة من المتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد"، مردفاً: "سنصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "مطالب السنة العرب ليست مستحيلة، بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه منذ سنوات".