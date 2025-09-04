السوداني يكشف عن تحرك لتأسيس دور إقليمي فعّال مع عُمان

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن مساعي لتأسيس دور إقليمي فعال بالتعاون مع سلطنة عمان.

وقال السوداني، في مقابلة مع تلفزيون عُمان، قبل عودته من زيارته الرسمية التي استمرت لمدة يومين، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العلاقات بين العراق وعُمان تستند الى مشتركات تاريخية واجتماعية واقتصادية كثيرة، وفيها محطّات مشرقة من الدعم والإسناد، والرؤى والمواقف المتطابقة".

وأضاف "وقعنا 24 مذكرة تفاهم مشتركة، واتفاقيتين، وهو حجم كبير وبارز، لحدوث انتقالة حقيقية في تاريخ العلاقات الثنائية"، مبينا أنه "نؤسس الى شراكة استراتيجية بين العراق وسلطنة عمان، وتهمنا مساهمتها في بيئة العمل والاستثمار والمشاريع المشتركة، وحركة التنمية في العراق".

وتابع ان "مشروع طريق التنمية يحقق الترابط بين موانئ عمان وموقعها المتميز، وميناء الفاو الكبير وصولاً الى تركيا وأوروبا"، مضيفا أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بخزن النفط في سلطنة عمان وتنفيذ مشاريع مصافي ومجمعات بتروكيمياوية، تحمل أهمية بارزة".

كما أشار إلى توجيه مؤسسات الدولة بـ"تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واتفقنا على تقديم كل ما يساعد في توسعة التبادل التجاري، وتعاون القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع المشتركة".

ولفت إلى أن "مواقفنا متطابقة مع الأشقاء في عمان، ومنهجنا في الساحة الإقليمية يعتمد الحوار والتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حلول حقيقية"، مبينا "وجدت لدى الأخوة في عمان رؤية متقاربة، ومسارات عمل واحدة تجاه مختلف القضايا، تستند الى مبدأ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

واستطرد "بذلنا جهداً كبيراً في إيقاف العنف، ومنع التجاوز على الحقوق، وحفظ حق تقرير المصير للشعوب، وهو منهج مشترك نؤسس عليه في التعاون مع عمان".

وأكمل: "التكامل العربي، سياسياً واقتصادياً، هدف نسعى إليه، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ونسعى الى تأسيس دور إقليمي فاعل ومؤثر، وإرادة الشعوب العربية يجب أن تتوحد لمواجهة الظلم والعدوان، خاصة في قضيتنا الجوهرية، القضية الفلسطينية".

وختم حديثه في المقابلة أن "الاعتداءات في فلسطين فاقت التوقعات، وتجاوزت المحددات، وضربت عرض الحائط كل قواعد القانون الدولي".