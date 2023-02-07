السوداني يكشف بالتفاصيل آلية سعر صرف الدولار الجديد: نافذة بيع العملة نقطة سوداء

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، تفاصيل آلية سعر الدولار الجديد، ووصف نافذة بيع العملة بأنها "نقطة سوداء" بتاريخ المصارف.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس ادارة البنك المركزي عقد يوم امس اجتماعاً استثنائياً وقرر اعتبار سعر صرف الدولار 1300 وارسل القرار الى مجلس الوزراء"، موضحاً ان "مجلس الوزراء صوت في جلسة اليوم على توصيات البنك المركزي واعتبار سعر صرف الدولار 1300".

وتابع ان "البنك المركزي سيبدأ من يوم غد الاربعاء بتنفيذ القرار وبيع الدولار بالسعر المقرر".

واكد السوداني انه "سيتم اعادة اعداد قانون الموازنة العامة بعد تغيير سعر صرف الدولار".

ولفت الى ان "قرار رفع سعر صرف الدولار في سنة 2021 كان غير مدروس، وقد رافقه ارتفاع في اسعار المواد الغذائية".

واوضح السوداني، انه "بعد شهر من تشكيل الحكومة ، تفاجأنا بالآلية المتفق عليها بين البنك المركزي والبنك الفدرالي"، مشيراً الى ان "نافذة بيع العملة نقطة سوداء في تاريخ المصارف".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء، ان "وفداً عراقياً سيتوجه غدا الى واشنطن لمناقشة ملفات الاقتصاد والطاقة والعلاقات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية".

واكد، "لا يوجد اي طلب بشان تمديد العمل بالية نافذة بيع العملة".