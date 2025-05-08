السوداني يكشف الرغبة العراقية في العلاقة مع تركيا.. ويحذر من نتنياهو

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الرغبة في أن تكون العلاقات التركية العراقية جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استضافة السوداني في برنامج عن العلاقات التركية العراقية نظمته "الأناضول".

وأشار السوداني، إلى أن "طريق التنمية" بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط.

وحول الوضع في قطاع غزة والمنطقة، قال السوداني إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب.

ووصل السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وجرت مراسم استقبال رسمي للسوداني في القصر الرئاسي بأنقرة.

وكان في استقبال السوداني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وسيجري رئيس مجلس الوزراء مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، كما سيترأس وفد العراق في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الاستراتيجي، وكذلك سيرعى مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي في مجالات متعددة.