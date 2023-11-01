السوداني يقيل عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب وسليم من قيادة عمليات بغداد

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إقالة عبد الوهاب الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الارهاب واحمد سليم من قيادة عمليات بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف سيادته بدلاء عنهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري".

وشملت التغيرات تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.

ولفت رسول الى ان "هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز".