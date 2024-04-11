السوداني يقول إن لقاءه مع بايدن "فرصة لوضع الشراكة بين البلدين على أساس جديد"

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس جو بايدن خلال زيارته المرتقبة الى الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر نيسان/إبريل الجاري "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة".

جاء ذلك في مقال له منشور في مجلة "فارن افرز" بعددها الصادر بتاريخ اليوم.

وكتب في مقاله إنه "ستؤكد مناقشاتنا على الأهمية المستمرة لعلاقاتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية.

وأضاف أنه "ستظل الحرب ضد الإرهاب موضوعا مركزيا لحكومتينا"، مردفا بالقول "نحن ندرك ونقدر الدور الحاسم الذي تؤديه الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في التحالف الدولي لمحاربة داعش في هزيمة الإرهاب".

وأردف السوداني بالقول: وقد ساعد هذا الدعم العراق على تحقيق الاستقرار، وتحقيق خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية، وسيادة القانون وضمان احتكار الحكومة الستخدام القوة".

وتابع أن الوقت مناسب لتصبح علاقتنا أوسع، مع الاعتراف بالقدرات المتنامية لقواتنا للدفاع عن العراق وضمان سالمة مواطنيه - والمساهمة بطرق أساسية في بناء عراق مزدهر ومستقر.

واختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي مقاله بأن العلاقة "في شكلها الجديد، يمكن لشراكتنا أن تمثل مصدراً للمنفعة المتبادلة لكلا بلدينا، وقوة دافعة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".