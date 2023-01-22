السوداني يقول إن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء العراقي والحفاظ على هيبته.

جاء ذلك خلال زيارته قبل ظهر اليوم مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد حيث التقى السوداني رئيسَ المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، و أعضاء المحكمة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد السوداني خلال اللقاء أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن الحكومة تؤكد في كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون.

من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية، أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن الأساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي، مشدداً على دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي.