السوداني يقول إن حكومته تعرضت لمحاولات "تشويه وعرقلة" لعملها: لن نلتفت لها

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها تعرضت لمحاولات "تشويه وعرقلة" لعملها إلا أنه أكد المضي في أداء مهامها رغم تلك المحاولات.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال الحفل المقام بمناسبة المولد النبوي، في جامع أم القرى ببغداد.

وقال في كلمته "إننا في هذه الحكومة آمنا بعملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة، وأننا وضعنا برنامجا حكوميا لامس الهموم الحقيقة للمواطنين، واتخذ طريقا واضحا في البناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة".

وأضاف "استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت أثرها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويه والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها ونؤكد المضي بقوة وثبات".