السوداني يقول إنه يتابع "الجريمة الغادرة" التي شهدتها ديالى وراح ضحيتها الطبيب المدفعي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً من أهالي محافظة ديالى، ضمّ عدداً من الوجوه الاجتماعية وشيوخ العشائر فيها، وفقا لما اعلنته الحكومة العراقية في بيان.

وذكر البيان أن السوداني استمع إلى عرض عن الأوضاع المعاشية والخدمية في المحافظة، بأقضيتها ونواحيها، وأهم التحدّيات التي تواجهها جهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد السوداني حتمية إنفاذ القانون، وألّا خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها.

وجدد التأكيد بمتابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها المحافظة وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي، وأن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً، مشدداً على أنّ دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بالدور الإيجابي الذي تضطلع به عشائرنا ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي، وإصلاح ذات البَين، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين.