السوداني يقطع عهداً للشعب العراقي

شفق نيوز / تعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن يكون عند حسن ظن العراقيين.

وكتب السوداني، في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر، "شكراً لممثلي الشعب (البرلمان العراقي) الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

‏وأضاف: "أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، كلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.