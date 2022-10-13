سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السوداني يقطع عهداً للشعب العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T18:29:06+0000
السوداني يقطع عهداً للشعب العراقي

 شفق نيوز / تعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن يكون عند حسن ظن العراقيين.

وكتب السوداني، في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر، "شكراً لممثلي الشعب (البرلمان العراقي) الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

‏وأضاف: "أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، كلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

related

الفياض يدعو "الجميع" إلى التفاعل مع "الصالح"

Date: 2022-07-25 16:17:34
الفياض يدعو "الجميع" إلى التفاعل مع "الصالح"

ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

Date: 2022-09-19 15:58:37
ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

السوداني يقاضي محللاً سياسياً ويطالبه بـ"نصف مليار دينار" كتعويض (وثيقة)

Date: 2022-10-09 15:20:53
السوداني يقاضي محللاً سياسياً ويطالبه بـ"نصف مليار دينار" كتعويض (وثيقة)

ائتلاف المالكي يعد ترشيح السوداني "بشرى سارّة" ويوجه دعوة لـ"شركاء المعارضة"

Date: 2022-07-25 19:09:11
ائتلاف المالكي يعد ترشيح السوداني "بشرى سارّة" ويوجه دعوة لـ"شركاء المعارضة"

تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

Date: 2022-09-19 17:16:07
تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

رشيد يمنح السوداني الأذن بتشكيل حكومته

Date: 2022-10-13 15:45:22
رشيد يمنح السوداني الأذن بتشكيل حكومته

"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

Date: 2022-07-26 10:47:58
"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

خرجوا بانطباع إيجابي.. مكتب مرشح الإطار لرئاسة الحكومة يكشف تفاصيل اجتماعه بالنواب

Date: 2022-09-20 14:21:26
خرجوا بانطباع إيجابي.. مكتب مرشح الإطار لرئاسة الحكومة يكشف تفاصيل اجتماعه بالنواب